У Юрия Горбунова и Кати Осадчей два сына / фото instagram.com/gorbunovyuriy

Украинский шоумен Юрий Горбунов поделился новым снимком с маленьким сыном Даниилом.

Фото он разместил в своем Instagram.

"С любовью на одном дыхании!" – подписал он фото.

Подписчики отреагировали массой добрых комментариев: "Как приятно видеть такие фотографии", "Растите большие, здоровые и красивые, на радость маме, папе и братишкам", "Сколько любви в этой фотографии", "Какая прелесть", Класс", "Какие милые"", "Не передать словами", "Это любовь на всю жизнь", "Счастье", "Это кайф быть родителями", "Как вас идет".

Юрий Горбунов с младшим сыном Даниилом / фото instagram.com/gorbunovyuriy

Читайте такжеЕкатерина Осадчая устроила девичник по случаю своего 38-летия: пригласила Каменских, Ефросинину, Астафьеву (фото, видео)Как известно, это второй сын Юрия Горбунова и Кати Осадчей. Мальчик появился на свет рано утром 19 августа текущего года. Его назвали Даниилом.

У ведущей еще есть сын от первого брака, его зовут Илья. В прошлом году парню исполнилось 18 лет.

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Автор: Катерина Шварц