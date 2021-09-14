Шоумен не перестает радоваться рождению сына.

Украинский шоумен Юрий Горбунов поделился новым снимком с маленьким сыном Даниилом.

Фото он разместил в своем Instagram.

"С любовью на одном дыхании!" – подписал он фото.

Подписчики отреагировали массой добрых комментариев: "Как приятно видеть такие фотографии", "Растите большие, здоровые и красивые, на радость маме, папе и братишкам", "Сколько любви в этой фотографии", "Какая прелесть", Класс", "Какие милые"", "Не передать словами", "Это любовь на всю жизнь", "Счастье", "Это кайф быть родителями", "Как вас идет".

Читайте такжеЕкатерина Осадчая устроила девичник по случаю своего 38-летия: пригласила Каменских, Ефросинину, Астафьеву (фото, видео)Как известно, это второй сын Юрия Горбунова и Кати Осадчей. Мальчик появился на свет рано утром 19 августа текущего года. Его назвали Даниилом.

У ведущей еще есть сын от первого брака, его зовут Илья. В прошлом году парню исполнилось 18 лет.

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Автор: Катерина Шварц