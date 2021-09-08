В августе Юрий Горбунов во второй раз стал отцом.

Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая в августе вновь стали родителями. "Светская" телеведущая родила своему супругу второго сына, которого они назвали Даниилом.

Горбунов также рассказал, как относится к партнерским родам и как к ним нужно подготовиться.

"Я считаю, что каждый мужчина должен присутствовать на родах. Сумел сделать ребенка - умей и принять. Но к этому процессу надо быть готовым, я ходил на лекции, читал книги. Когда ты все знаешь и готов, то это отрывки всеобщего счастья, которое к тебе приходит с рождением ребенка. Единственный недостаток партнерских родов - после них ты женщине все прощаешь, когда вспоминаешь, через что она прошла", - говорит Юрий Горбунов.

Читайте такжеБритни снова свободна: Джейми Спирс отказался быть опекуном дочери

Напомним, пара уже воспитывает 4-летнего сына Ивана, а у Екатерины Осадчей есть еще взрослый сын Илья от предыдущего брака, который в этом году поступил уже в университет.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич