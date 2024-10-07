Она также рассказала, какой праздник отмечали в семейном кругу.

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик умилила семейными фотографиями в сети.

Сначала она показала, как встречала старшую дочь Диану с танцевального конкурса International Dance Festival 2024, который недавно проходил в Лондоне. 12-летняя девочка впервые участвовала в подобных соревнованиях и сама поехала за границу.

"С Лондонщины вернулся ребенок! Мама так соскучилась!", - сказала Лилия и опубликовала кадры с дочкой и мужем.

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А дома Диану ждали младшие сестры и бабушка. Родные тепло встретили девочку, обнимали и целовали ее. Также она привезла подарки родственникам и поздравила бабушку с Днем учителя, который отмечался в Украине вчера, 6 октября.

"Теплые домашние встречи. Бабушку нашу с Днем учителя. Спасибо всем учителям, которые ежедневно отдают частичку себя, чтобы научить и воспитать новое поколение. Вы - настоящие герои", - подписала Ребрик и показала семейные фото.

Напомним, ранее ведущая Лилия Ребрик восхитила фото с младшей дочерью Аделиной и поздравила ее с важным праздником.

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