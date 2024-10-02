Девочка приняла участие в международных соревнованиях за рубежом.

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась кадрами своей старшей дочери - 12-летней Дианы. Знаменитость рассказала о достижениях дочери в бальных танцах.

Телезвезда в своем Instagram опубликовала пост, который посвятила Диане. Она запостила видео, на котором сняли танец девочки с ее партнером на международном конкурсе по бальным танцам в Лондоне, Великобритания. Мероприятие International Dance Festival 2024 состоялось 1 октября.

Ребрик отметила, что Диана впервые участвовала в подобных соревнованиях. Более того, звездная дочь танцевала с новым партнером и на конкурс она приехала сама, рядом с ней не было родных. Однако семья болела за девочку в Украине.

Видео дня

В подписи к видео ведущая отметила, что изрядно гордится дочерью и добавила, что во время соревнований Диана впервые была настолько сконцентрированной и собранной.

"Пост материнской гордости. Впервые Диана на больших международных соревнованиях. Впервые с новым партнером. Впервые, когда никто из нас не был с ней рядом физически, но всей душой поддерживали на расстоянии. Красивые, грациозные, старательные, сосредоточенные! Я, пожалуй, свою Диану и не знаю такой собранной", - указала Лилия.

Отметим, что телезвезда уже более 13 лет замужем за известным хореографом Андреем Диким, который, кстати, является тренером Дианы по танцам. У супругов трое детей. Кроме старшей дочери, они также воспитывают 6-летнюю Полину и 6-месячную Адель.

Напомним, ранее Лилия Ребрик захватила фото с младшей дочерью и поздравила ее с важным праздником. Звездная семья собралась в полном составе, чтобы отметить день рождения крохи.

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