Звездная семья собрала в полном составе, чтобы отметить день рождения крохи.

Известная украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик сообщила о важном празднике в ее семье. Знаменитость умилила фотографиями с младшей дочерью.

В своем Instagram телезвезда рассказала, что сегодня, 15 сентября, ее дочери Адель исполнилось 6 месяцев. По случаю праздника Ребрик устроила фотосессию и заказала тортик. Попозировать на камеру собралась вся семья: муж Лилия - хореограф Андрей Дикий - 11 летняя дочь Диана и средняя дочь - 6-летняя Полина.

Более того, в важный день ведущая похвасталась первым достижением Адель. В частности, девочка научилась самостоятельно сидеть.

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В подписи к кадрам актриса отметила, что полгода с момента появления на свет крохи, пролетели очень быстро. Однако, признается, что с рождением Адель их жизнь изменилась к лучшему. Девочка дарит позитив и ежедневно удивляет всех членов их большой семьи.

"До годика - пол годика. Как? Когда? Почему так быстро? Ты такая кроха и такая уже умничка! Сколько нежности и любви ты нам даришь. Чего только стоит твоя фантастическая улыбка, которую еще надо заслужить, ради которой мы готовы на все! Улыбка, которая снимает любое напряжение. Ты наш антистресс! Наша клубничка! Наша Адель", - трогательно обратилась к девочке звездная мамочка.

Напомним, ранее Лилия Ребрик рассказала, от каких страхов избавилась с появлением младшей дочери. Ведущая поделилась собственным опытом материнства.

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