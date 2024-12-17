Пара вместе более 30 лет.

Украинская певица Руслана Лыжичко откровенно рассказала о серьезном кризисе в браке с мужем Александром Ксенофонтовым, который едва не завершился разводом.

Известно, что пара вместе около 30 лет. По словам артистки, за это время случалось разное в их отношениях. В частности, супруги даже задумывались о разводе. Причиной таких мыслей стало разное видение будущего влюбленных.

"Это начинается, когда появляется абсолютное уныние: ты не веришь больше в эти отношения. Ты не веришь в завтрашний день с этим человеком. Это было зимой после второго Майдана. Казалось, мы столько всего прошли, мы даже и не готовились, что может быть что-то такое экстремальное, что мы не перейдем через это. Потому что все было перейдено", - рассказала Руслана в интервью Славе Демину.

Она также отметила, что недопонимания в их паре стали еще сильнее после участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2004". Тогда Александр начал активно вмешиваться в творчество жены и просил не показывать свою зависимость от сцены.

"Он зашел на мою территорию. Я говорю: "Саша, я не вижу уже нас вместе. Тем более, если ты не поддерживаешь меня и забрасываешь свое". Он сказал: "Если ты уж так хочешь, то пусть будет все". И так сказал это спокойно с облегчением", - сказала звезда.

Однако за шаг до развода Руслана и Александр все же изменили свое решение. Тот момент исполнительница вспоминает так:

"Наступил этот день развода. Я возвращаюсь к нему и думаю, когда на меня нашло... Говорю: "Саша, я не смогу это сделать". А он говорит: "Я не собираюсь никуда уходить". И все, мы закрыли этот вопрос".

Напомним, недавно 51-летняя Руслана впервые призналась, почему у нее нет детей.

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