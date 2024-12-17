Ее муж решил, что она должна увеличить губы.

Украинская певица Руслана Лыжичко, известная своей природной красотой и энергичностью, призналась, что однажды увеличила губы. Это произошло по настоянию ее мужа, Александра Ксенофонтова, который считал, что у нее одна губа меньше другой. Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

"Ой, Боже! Благодаря Саше и его идиотской идее. Зачем он захотел это сделать? Ему кто-то там наговорил, нашептал, что у меня одна губа меньше другой", - рассказала Руслана.

Певица призналась, что очень жалеет об этой процедуре и назвала ее глупым поступком.

"Я жалею страшно. Я ныла тогда, стонала. Это не моя губа была", - поделилась Руслана.

Кто такая Руслана

Руслана Лыжичко, более известная как просто Руслана, - это украинская певица, композитор, продюсер, музыкант, танцовщица, дирижер, народная артистка Украины и победительница Евровидения 2004 года с песней "Wild Dances". Ее музыкальный стиль - это уникальное сочетание этнических мотивов Карпатского региона с современными поп- и рок-звучаниями.

Руслана известна своей энергичностью, яркими сценическими образами и активной гражданской позицией. Она является символом украинской культуры и национальной идентичности, а ее творчество вдохновляет миллионы людей по всему миру. Руслана также известна своей благотворительной деятельностью и поддержкой украинской армии.

Напомним, Руслана впервые призналась, почему у нее нет детей.

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