Руслана Писанка похудела на 42 килограмма

Телеведущая похудела на программе "Взвешенные и счастливые".

Украинская телеведущая Руслана Писанка за 8 месяцев похудела на 42 килограмма.

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Звезда поделилась секретами, как ей удалось похудеть, передает РБК-Украина.

В первую очередь, нужно найти единомышленников, который будут тебя поддерживать на этом нелегком пути. Также Руслана рекомендует обратить особое внимание на питание. Необязательно исключать все вредные продукты, можно их просто заменить на более полезные.

При этом нужно заниматься физическими упражнениями. Вместо зала можно чаще делать уборку дома, например, или ходить пешком. И главное правило - не взвешивайтесь каждый день! Отсутствие результатов или их незначительность - худший демотиватор.

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