51-летняя Руслана впервые призналась, почему у нее нет детей

Оказывается, артистка пережила потерю ребенка.

Украинская певица Руслана впервые рассказала, что была беременна, но потеряла ребенка. По ее словам, у нее было много попыток забеременеть, ведь они с мужем очень хотят детей, но все они были безуспешными.

Знаменитость призналась, что даже делала ЭКО, однако и и эта процедура не дала желаемого результата и позволила Руслане стать матерью.

"Много раз я пыталась забеременеть… Проблем со здоровьем у меня нет никаких. Возможно, где-то были стрессы какие-то, истощение, еще что-то… Мы хотели детей, и я много делала попыток для этого. Это естественный путь и ЭКО. К тому же ЭКО слишком много, когда уже врачи сказали пожалеть себя, потому что это может повлиять плохо на здоровье", — откровенно призналась артистка в интервью Славе Демину.

В 2010 году, продолжила Руслана, ей все же удалось забеременеть, но тогда у нее случился выкидыш.

"Да (беременность сорвалась, - УНИАН). Это был короткий срок. Это был мой первый ЭКО протокол. Даже месяца еще не было, на третьей неделе потеряла…" — рассказала артистка.

Напомним, ранее известная супермодель рассказала о потере ребенка.

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