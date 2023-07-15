Россиянка получила немало критики, но в ответ лишь всех "послала".

Российская ведущая Лера Кудрявцева перепела хит украинской группы Real O, которая была популярна в 2010-х годах. Путинистка исполнила песню "Платье".

Она похвасталась клипом в Instagram, после чего ролик быстро "разлетелся" в сети. Комментаторы высмеяли Кудрявцеву и не оценили ее желание стать певицей. Пользователи пишут:

"Господи, Лера,, ты то куда?! Рухлядь старая"

"Лошадь петь не сможет, ее могут только проплатить и распиарить"

"Ну правильно, Алла Борисовна уехала, петь больше некому. Теперь всякая шушера лезет в певицы"

"Жесть... Поет, как кошка драная"

"Только ее не хватало, и так эстрада г*вно".

Сама россиянка на критику отреагировала агрессивно. Она заявила, что получила разрешение на исполнение песни от ее автора - Любаши (Любови Залужной), которая также писала немало хитов для Пугачевой. По словам Кудрявцевой, она записала свой кавер еще давно, но решила поделиться им только сейчас. Всех недовольных путинистка гневно "послала".

Что известно о группе Real O

Музыкальный коллектив изначально продюсировала Наталья Могилевская. В первый состав вошли звезды "Фабрики звезд-8": Светлана Тарабарова, Регина Тодоренко, Лина Мицуки и Елена Кушниренко. В 2012 из группы ушла Тарабарова, а в 2014 - Тодоренко. На их места пришли Алина Астровская и Яна Соломко.

После этого состав группы Real O менялся еще несколько раз. Известно, что две экс-участницы коллектива - Тодоренко и Соломко, предали Украину. Они переметнулись на сторону врага. Тодоренко упорно молчит о войне и продолжает строить карьеру в РФ. Однако недавно она выдала, что хочет вернуться в родную Одессу.

А Соломко сначала осуждала российскую агрессию, но вскоре продалась за рубли. Она переехала в РФ и начала прославлять оккупантов.

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