Однако она до сих пор остается в РФ.

Опальная телеведущая Регина Тодоренко изьявила желание приехать в родную Одессу, несмотря на то, что больше года она молчит о большой войне, развязанной диктатором Владимиром Путиным.

Так, один из подписчиков в Instagram спросил у нее, хочет ли она приехать в Одессу. На это Регина ответила: "Да, конечно".

Эту сториз она сопроводила фотографией со своим старшим сыном Михаилом, сделанной в украинском городе.

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Отметим, Тодоренко родилась в Одессе. Начинала она карьеру телеведущей и певицы в Украине, однако затем перебралась в Россию. Там она не только продолжила свой творческий путь, но и познакомилась с певцом Владом Топаловым, за которого в результате вышла замуж.

После 24 февраля 2022 года Регина ничего не говорила о полномасштабном российской вторжении. Свое молчание она обьяснила тем, что не хочет ссориться с мужем из-за разных политических взглядов - Топалов "топит" за РФ.

Кроме того, она выпустила песню "Он за мной", в которой обратилась к своим родителям. Она сообщила, что больше не вернется в Украину и попросила отца ей больше не звонить.

К слову, недавно блогер Беспалов сообщил, что Тодоренко хочет вернуться в Украину, однако боится побоев свекра. По его словам, семья Топалова плохо к ней относится.

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