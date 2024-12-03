Известная певица на фото позирует в розовой куртке.

Популярная украинская певица ROXOLANA, чей хит "Мистецтво" покорил музыкальные чарты, недавно удивила своих поклонников детским фото. На нем будущая звезда позирует в экстравагантном наряде: розовая куртка, штаны с блестками и голубь на голове. Об этом певица написала в Instagram-сторис.

"Не планировала публиковать этот шедевр", - с присущим ей юмором прокомментировала ROXOLANA архивный кадр.

Фото вызвало оживленное обсуждение в сети. Фанаты засыпали певицу вопросами о ее пути к формированию собственного стиля. ROXOLANA призналась, что всегда была склонна к экспериментам и поиску нестандартных решений в одежде, что и подтверждает опубликованное фото.

Видео дня

Сегодня 27-летняя ROXOLANA - это не только талантливая вокалистка, но и настоящая икона стиля, которая умело сочетает женственность, элегантность и оригинальность. Ее образы всегда привлекают внимание и вдохновляют поклонников.

Кто такая ROXOLANA

ROXOLANA - это яркая звезда современной украинской музыкальной сцены. Ее творчество - это сочетание поп-музыки с этническими мотивами, что создает неповторимое звучание.

Певица начала свой путь в музыке с участия в шоу "Голос страны", где ее талантливое исполнение песен привлекло внимание зрителей и продюсеров.

Песня "Мистецтво" стала настоящим прорывом для певицы возглавив музыкальные чарты и завоевав сердца слушателей. ROXOLANA отличается не только своей музыкой, но и неповторимым стилем. Ее сценические образы - это всегда смелые эксперименты с различными стилями и эпохами.

Певица органично вплетает в свое творчество элементы украинской этнической музыки, создавая оригинальное и современное звучание.

ROXOLANA - не равнодушна к событиям в Украине. Она активно поддерживает свою страну и участвует в благотворительных проектах.

Напомним, ROXOLANA решительно отрицает связь с семьей Бойко.

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