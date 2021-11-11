Поклонники предположили, что у певицы болезнь Паркинсона.

В СМИ периодически появляются новости о том, что украинская певица София Ротару болеет то онкологией, то туберкулезом. А сейчас поклонники и вовсе заподозрили ее в болезни Паркинсона.

Виной тому видео с церемонии вручения наград "Национальная легенда Украины". На кадрах видно, как Ротару сидит в зале и у нее дрожит голова. В сети предположили, что это может быть болезнь Паркинсона (хроническое неуклонно прогрессирующее заболевание головного мозга, которое сопровождается вегетативными и психическими расстройствами, - УНИАН), так как все синдромы на лицо.

"Паркинсон пробил. Ей бы травушки целебной в лечебных дозах принять в виде ингаляции. Отпускает", "Судя по частоте подобных видео, она "волнуется" слишком часто. Увы, это здоровье", "Возраст. Моя бабушка ее ровесница, такой у них тремор. У них там уже куча возрастных болячек", - пишут в сети.

Читайте такжеPeople назвал самого сексуального мужчину года (фото)Стоит отметить, что когда Ротару встала со своего места и поздоровалась со зрителями, дрожание головы прекратилось. Тогда поклонники предположили, что возможно на таком ее состоянии сказалось волнение.

"Шикарная женщина! В ее возрасте половина хейтеров даже со стула без палочки не поднимутся! А она вскочила", "У нее нервная и сложная жизнь", "Это просто волнение", - также пишут в сети.

Ранее УНИАН сообщал, что сестра Ротару отреагировала на слухи о ее тяжелой болезни.

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Автор: Диана Могилевич