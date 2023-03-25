РосСМИ ликуют из-за того, что Ротару якобы поддержала страну-агрессора.

В РФ заявили, что известная певица София Ротару якобы перешла на их сторону и перестала поддерживать Украину. Пропагандистские СМИ утверждают, что артистка подала "особый сигнал".

На фоне того, что все больше звезд осуждает полномасштабную войну в Украине и выступает против путинского режима, россияне пытаются строить конспирологические теории и выдумывать то, чего на самом деле нет. Так, они увидели "особый сигнал" от Ротару в том, что певица попросту поздравила своего внука с днем рождения на русском языке.

РосСМИ ликуют и утверждают, что так певица показала, что якобы перешла на их сторону. Для подтверждения своей теории они даже взяли комментарий у малоизвестной российской певицы Анны Калашниковой, которая выступает перед оккупантами и поддерживает кремлевский режим. Она утверждает, что Ротару якобы "все прекрасно осознала".

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"В шоу-бизнесе восприняли эти слова как особый сигнал Софии Михайловны, посланный России. Мол, она с нами. Русские звезды считают, что артистка уже давно все поняла", - пишут пропагандистские издания РФ.

Сама певица очередной фейк страны-агрессора не комментирует. Она не один раз публично высказывала свою позицию и давала понять, что поддерживает Украину. Недавно Ротару послала всех россиян, она отказалась выступать на корпоративе перед гражданами страны-агрессора.

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