Певица отказалась выступать перед россиянами на корпоративе.

Украинская певица София Ротару отказалась выступать на корпоративе для россиян даже за баснословные деньги. Как рассказала российская модель Анна Калашникова в комментарии росСМИ, Ротару предлагали 100 тысяч евро за выступление, но она не согласилась.

По словам Калашниковой, украинская певица тяжело переживает войну в Украине и не может собраться.

"Она не в настроении, из-за происходящей ситуации полностью отказалась от концертной деятельности. Я знаю, что ей и в декабре предлагали корпоративы. Но она наотрез отказывается. София Михайловна близко к сердцу принимает все происходящее, ей тяжело собраться", - говорит модель.

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Стоит отметить, что Ротару всегда называла себя аполитичной, однако с начала полномасштабного российского вторжения она находится в Украине, помогает армии и реагирует на все ужасы войны.

Хоть она активно и не ведет свои соцсети, но неоднократно показывала, что оккупанты творят в украинских городах.

Напомним, ранее друг Софии Ротару оправдал ее молчание о войне в Украине.

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