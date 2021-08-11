Известная певица София Ротару, неоднократно попадавшая в скандалы из-за своих выступлений в России, ловко обвела вокруг пальцев своих украинских фанатов. Речь идет о гостинице артистки в оккупированном Крыму, которую та и не старается продать.
Многолетний обман Ротару раскрыл известный российский риэлтор Григорий Полторак.
Так, у опальной певицы уже множество лет есть недвижимость в Крыму. Ротару является владелицей роскошный виллы в самом центре Ялты, на базе которого она открыла фешенебельную гостиницу Villa Sofia. За сутки артистка могла заработать на своей вилле около 30 тысяч гривень. Однако звезда получила немало критики в Украине, когда ее бизнес продолжил функционировать после того, как Россия оккупировала Крым.
Из-за этого Ротару пришлось избавляться от гостиницы, ведь негодование украинских фанатов нарастало с каждым годом. В 2019 году певица выставила виллу на продажу, однако никто так и не решился приобрести гостиницу артистки. Всему виной, утверждает риэлтор, хитрость Ротару.
Читайте такжеВнучка Ротару без белья приспустила халатик ради пикантной фотосессииЗвезда якобы умышленно поставила слишком высокую цену - 25 миллионов евро. Из-за этого никто не хочет покупать ее гостиницу. Таким образом Ротару ловко обманула всю Украину псевдо-продажей виллы. На словах она действительно решилась избавиться от бизнеса, однако на деле он все равно остается ее собственностью.
В итоге певица обелила свою честь в Украине и не лишилась гостиницы в Крыму. Многолетний обман, который раскрыл российский риэлтор, едва ли понравится украинским фанатам Ротару. Сама звезда пока никак не комментировала выпад эксперта в свою сторону.
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