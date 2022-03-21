Рэпер T-Fest родился в Черновцах и поддерживает Украину.

Украинский рэпер T-Fest, который несколько лет жил и работал в России, разорвал контракт с лейблом Gazgolder и покинул РФ.

В своем Instagram он обратился к поклонникам и призвал не расстраиваться из-за отмененных в РФ концертов, а лучше россиянам обратить внимание на последствия "спасательной" операции Владимира Путина в Харькове.

"Если все же у кого-то из доходяг останется вопрос, почему все мероприятия отменены – посмотрите на Харьков. Там тоже концерт должен был быть", - сказал артист.

Также T-Fest отметил, что он - украинец, поэтому всегда будет поддерживать Украину.

"Я – украинец. Какая может быть моя позиция? Я за Украину. У нас идет война. Каждый день ракеты х*ярят по мирным людям", - написал рэпер.

Кроме того, артист поблагодарил всех украинских военных и волонтеров, которые помогают сдерживать агрессию оккупантов.

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