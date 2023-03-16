Также он высмеял российскую пропаганду.

Российский стендап-комик Руслан Белый заявил, что не поедет на фронт убивать украинцев. По его словам, в Украине живет его отец, а также находятся много родственников и друг.

Поэтому он не хочет отстаивать интересы диктатора Владимира Путина, чтобы потом встретиться на войне со своим другом из Одессы, и чтобы тот в него стрелял из миномета.

"Я не собираюсь отстаивать интересы одного человека. Тем более, куда мне идти? У меня отец из Украины. У меня там половина родственников. У меня там есть друг Евгений, живущий в Одессе. И последнее, что я хочу - это чтобы мой друг Евгений стрелял по мне из миномета где-то под Херсоном с фразой: "Не все так однозначно, Руслан"", - сказал Белый во время своего выступления.

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Также он жестко высмеял российских пропагандистов, которые в один голос трубят, что если бы Россия первая не напала на Украину, то это сделала бы наша страна.

"И не нужно мне говорить, что если бы не мы, то Украина напала бы на нас первая. Серьезно? Для чего? Для анекдота? Напала как-то Украина на Россию, благо Лукашенко знал, откуда готовилось нападение", – пошутил комик.

Напомним, комику Поперечному на концерте выключали микрофон, когда речь заходила о России.

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