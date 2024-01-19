Сообщается, что после задержания артист вел себя весьма расслабленно и даже улыбался.

Против российского актера Анатолия Руденко возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. Ему грозит до трех лет тюрьмы. Как пишут российские Telegram-каналы сейчас его отпустили под обязательство о явке.

Как сообщалось ранее, Руденко был задержан вечером 17 января.

Стало известно, что в районе 22:20 машину, в которой он ехал на пассажирском сидении, остановили в центре Москвы.

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"Актер сильно занервничал, чем привлек внимание сотрудников полиции, которые стали интересоваться, не везёт ли чего запрещённого Руденко", - говорится в сообщениях.

Позднее выяснилось, что артист приклеил скотчем к паху пакетик, внутри которого было 0,57 грамма мефедрона. Его доставили в ОВД Пресненского района российской столицы. После задержания он вел себя весьма расслабленно и даже улыбался

"Актер рассказал, что пакетик нашел на улице, принял за отраву для собак, а дальше ему рассказали, что это на самом деле. Избавляться от него он не стал, но и продавать меф он также не собирался. Зачем он примотал пакетик к причинному месту, артист рассказать не смог", - пишут Telegram-каналы.

Анатолий Руденко - актера задержали с наркотиками в трусах

Как писал УНИАН, в России был задержан актер Анатолий Руденко, получивший популярность после ролей в сериалах "Триггер" и "Каменская". Сотрудники полиции нашли у него наркотики.

Полиция обратила внимание на него для проверки документов во время езды. Все это время Руденко вел себя подозрительно и сильно нервничал. Тогда сотрудники полиции и нашли порошок, который актер прятал в трусах.

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