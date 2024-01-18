Анатолий Руденко попался в "лапы" правоохранителей.

Известный российский актер Анатолий Руденко, получивший популярность после ролей в сериалах "Триггер" и "Каменская", задержан. Сотрудники полиции нашли у него наркотики.

Как сообщают росСМИ, его задержали в центре Москвы с пакетиком мефедрона. Отмечается, что задержанный артист начал оправдываться, что пакетик нашел на улице случайно и подумал, что это яд для собак.

Полиция обратила внимание на него для проверки документов во время езды. Все это время Руденко вел себя подозрительно и сильно нервничал. Тогда сотрудники полиции и нашли порошок, который актер прятал в трусах.

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Есть информация, что пакет с порошком был приклеен скотчем к телу Руденко в районе паха.

Позже экспертиза показала, что это 0,57 граммов порошкового наркотика. Проводится проверка.

Чем известен Анатолий Руденко

Кроме участия в сериалах "Триггер" и "Каменская" Руденко снялся в "Простых истинах", "Воровке", "Бедной Насте" и множестве других сериалов.

Известно, что он неоднократно поддерживал преступный режим Кремля, в том числе и в февраля 2022 года, когда Россия развязала полномасштабную войну в Украине.

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