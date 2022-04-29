Смольянинов уверен, что люди не делают то, что им не приносит удовольствия.

Известный российский актер Артур Смольянинов предположил, чем президент РФ Владимир Путин мог руководствоваться, когда решил напасть на Украину.

В интервью журналистке Екатерине Гордеевой актер отметил, что "это очень личная причина".

"Я так понимаю, его (Путина - УНИАН) профессия была в том, чтобы искать врагов этого великого отечества. Думаю, что это очень личная причина. Это месть. Потому что человек всю жизнь учился искать врагов. Вся его жизнь – это спецоперация. Говорить одно, думать другое, делать третье. Это работа такая! И наверное, такая работа нужна. Но мне кажется, работа президента предусматривает поиск друзей. А профессия офицер КГБ предусматривает поиск врагов. Может бы он и хотел иначе, черт его знает, помечтаю за него, но не может. Потому что идеи управляют им, а не он идеями. Плюс отсутствие какого бы то ни было внешнего контроля. Потому что сепцоперация - это суть природы человеческой", — отметил актер.

Смольянинов уверен, что люди не делают то, что им не приносит удовольствия.

"Это же азарт! В этой игре "Найди врага" есть определенное удовольствие. В этой игре под прикрытием есть определенное удовольствие. В этой игре манипулятивной есть определенное удовольствие. Ведь люди не делают то, что им не приносит удовольствие! Плюс это, конечно, жажда мести и попытки вот такой реинкарнации (Советского союза, - УНИАН), в надежде, что мы сейчас откопаем труп, а он будет живой. Просто ручки-ножки приделаем обратно и он снова запляшет, запоет", - отметил Смольянинов.

Кроме того Смольянинов рассказал о своей встречи с Путиным. Это было на закрытой премьере фильма "9 рота" в 2005 году, в котором Смольянинов сыграл одну из главных ролей. Актер вспомнил, что после премьеры они проговорили с Путиным почти час, и были две вещи, которые ошеломили артиста. По его словам, от Путина шел странный запах, который Смольянинов охарактеризовал как "спецпарфюмерные войска", а после их диалога с диктатором актер не смог вспомнить, о чем они говорили.

"Я еще тогда начал подозревать, что что-то здесь не так. Мы просидели тогда с ним после этого почти целый час. Что у меня осталось в памяти. Два самых ярких воспоминания. Первое впечатление – это запах, который от него исходил. Это были, какие-то спецпарфюмированные войска, наверное, поработали, потому что такое ощущение, у меня это вызвало тогда ощущение какой-то абсолютного инстинктивного подобострастия. Я никогда в жизни не чувствовал такого запаха. Мне кажется, здесь не бывает мелочей. Это все спецоперация. А второе — мы проговорили час. Что-то об Афганистане разговорились и что-то он стал говорить о том, что американцам выгоден этот наркотрафик. И очень убедительно это все звучало. Он владеет приемами манипуляции виртуозно. Но после того, как мы вышли оттуда, я понял, что я не помню ни слова. У меня было полное ощущение, что это был разговор ни о чем. Это был просто серый туман", - поделился Смольянинов.

"Я думаю, так происходит большинство разговоров, если только он не хочет, чтобы люди запомнили, что он хочет сказать. Это все спецприемы", - добавил артист.

Актер отметил, что не чувствует своей вины из-за войны в Украине, потому что он не принимал решения вводить войска на территорию Украины. Он считает, что за это несут ответственность конкретные люди. Но, в то же время, артисту стыдно за то, что его соотечественникам не стыдно.

"Я не чувствую вины. Я чувствую ответственность за происходящее. Мне стыдно за тех, кому не стыдно", - сказал артист.

Ранее российская актриса Лия Ахеджакова рассказала, как за 16 лет изменился Путин.

Вас также могут заинтересовать новости: