Певица до сих пор в больнице, ее состояние тяжелое.

Друг пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой музыкант Александр Белов заявил, что российские звезды отвернулись от нуждавшейся в донорской крови исполнительницы.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телепрограммы "Ты не поверишь!" на НТВ.

По его словам, когда артистка попала в больницу после пожара, хирург объяснил, что самая лучшая помощь для Хлебниковой – сдать для нее кровь:

"Но никто не поехал, не узнал, как можно сдать кровь, как можно помочь человеку. Я вот этому поражаюсь".

Читайте такжеУмер пионер русского рока Александр ГрадскийМузыкант добавил, что вместо реальной помощи звезде 90-х знаменитости предпочли "сочувствовать" в эфире телешоу, социальных сетях.

На данный момент известно, что состояние певицы еще тяжелое, сейчас ее периодически отключают от искусственной вентиляции легких "в тестовом режиме".

Напомним, вечером 18 ноября в Москве в пожаре тяжело пострадала известная российская певица Марина Хлебникова. Она получила ожоги 20% тела.

Марина Хлебникова: что известно о певице

Советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая.

Еще студенткой Хлебникову пригласили в качестве солистки сначала группы "Интеграл", потом "На-На".

В 1993 году вышел ее первый сольный альбом "Останься", а также снимаются клипы на песни "Останься", "Хали-гали" и "Карусель". А в 1997 году певица стала популярной с песней "Чашка кофию",

Последний студийный альбом певицы под названием "Кошки моей души" вышел в феврале 2005 года.

Автор: Катерина Шварц