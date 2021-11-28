Друг пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой музыкант Александр Белов заявил, что российские звезды отвернулись от нуждавшейся в донорской крови исполнительницы.
Соответствующее заявление он сделал в эфире телепрограммы "Ты не поверишь!" на НТВ.
По его словам, когда артистка попала в больницу после пожара, хирург объяснил, что самая лучшая помощь для Хлебниковой – сдать для нее кровь:
"Но никто не поехал, не узнал, как можно сдать кровь, как можно помочь человеку. Я вот этому поражаюсь".
Читайте такжеУмер пионер русского рока Александр ГрадскийМузыкант добавил, что вместо реальной помощи звезде 90-х знаменитости предпочли "сочувствовать" в эфире телешоу, социальных сетях.
На данный момент известно, что состояние певицы еще тяжелое, сейчас ее периодически отключают от искусственной вентиляции легких "в тестовом режиме".
Напомним, вечером 18 ноября в Москве в пожаре тяжело пострадала известная российская певица Марина Хлебникова. Она получила ожоги 20% тела.
Марина Хлебникова: что известно о певице
Советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая.
Еще студенткой Хлебникову пригласили в качестве солистки сначала группы "Интеграл", потом "На-На".
В 1993 году вышел ее первый сольный альбом "Останься", а также снимаются клипы на песни "Останься", "Хали-гали" и "Карусель". А в 1997 году певица стала популярной с песней "Чашка кофию",
Последний студийный альбом певицы под названием "Кошки моей души" вышел в феврале 2005 года.