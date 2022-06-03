Оксана Фандера решила закрыть комментарии у себя на странице.

Российская актриса и модель Оксана Фандера, которая родилась в Одессе, пояснила свой поступок. Ранее она выложила фото, где у нее на балконе висит флаг Украины. Звезда подчеркнула, что ее пост и фото не все поняли правильно. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. По этой же причине, а также из-за хейта в ее сторону, Оксана вынуждена ограничить возможность комментировать публикации.

"В силу сложившихся обстоятельств, то есть эмоций, которые переполняют всех и каждого неравнодушного человека, независимо от человеческой, гражданской и политической позиции, в силу того, что некоторые горячие головы наотмашь бьют словесно несогласных с ними, и получают в ответ такую же агрессию, в силу того, что защищая свою позицию, люди, в запале забывают о том, что "высшее милосердие – это милосердие к немилосердным", я, прислушавшись к совету одного из комментирующих, вынуждена закрыть комментарии", - написала Фандера.

"Сама мысль о том, что мои действия – текст и фото, способны быть так неверно истолкованными, что вызывают у людей не свет, а тьму, внутреннюю тьму, для меня невыносима", - уточнила актриса.

Также она выложила фото, которое подписала так: "Сто дней после детства. 03.06.22". Возможно, это отсылка к тому, что именно 3 июня 2022 года - 100 дней с даты полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, Билли Айлиш на концерте поцеловала флаг Украины.

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