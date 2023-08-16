Артистка осуждает путинский режим и выступает против войны в Украине.

Российская актриса Татьяна Лазарева, которая поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, честно сказала, как реагирует на атаки БПЛА на Москву и другие города страны-террориста. Оказалось, ее это радует.

В интервью для YouTube-канала "И грянул Грэм" Лазарева отметила, что после несостоявшегося мятежа Пригожина она начала отслеживать свои эмоции. Актриса ждет свержения Путина, а потому радуется всему, что может это ускорить.

"Я сейчас вам скажу честно. С тех пор я, кстати говоря, очень отслеживаю свои чувства. Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города... Это ужасно, но я радуюсь", - призналась Лазарева.

По словам актрисы, во время "недобунта" Пригожина она ликовала. Лазарева отмечает, что будет радоваться падению путинского режима, кто бы этому не поспособствовал.

"Кто бы его не свалил. Я надеюсь, что сейчас никто уже не надеется, что это все пройдет бескровно и безболезненно... Будет кроваво и ужасно, и мы еще увидим небо в алмазах", - добавила актриса.

Что Лазарева говорит о войне

Актриса не скрывает свою позицию и открыто говорит о том, что РФ "нужно сровнять с землей". В начале полномасштабной войны, которую страна-агрессор развязала против Украины, Лазарева отмечала, что ответственность за все это лежит на всех россиянах.

Помимо этого, актриса не отрицает, что ей стыдно за происходящее в Украине. Но при этом она не планирует отказываться от российского гражданства. По словам Лазаревой, она не может отвечать за всех жителей РФ.

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