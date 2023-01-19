Однако Апанасенко не шла на контакт с участницей от страны-агрессора.

Представительница страны-терорристки на "Мисс Вселенной" Анна Линникова рассказала, что хотела подружить с украинкой Викторией Апанасенко, но та всячески избегала ее.

В инста-сториз девушка рассказала, что с первого дня пыталась быть дружелюбной. Вероятно, она вошла в роль жертвы и начала рассказывать о том, что украинка не пошла ей навстречу.

"С первого дня я старалась быть дружелюбной и познакомиться со всеми девушками. Не потому что кто-то сказал, а потому что мне этого хотелось. Но украинка прямым текстом озвучила, что она не хочет со мной контактировать. Больше мы не общались", - написала Линникова.

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Она добавила, что на "Мисс Вселенной" ощущала поддержку людей, а в зале даже видела российские флаги. Также Линникова добавила, что к ней подходила "Мисс Сейшелы" и сказала, что ей жаль, что люди так себя ведут.

Анна Линникова оскандалилась участием в "Мисс Вселенной"

Пользователи сети захейтили организаторов конкурса красоты за то, что они позволили россиянке участвовать в нем. Позже стало известно, что Линникова недостойно себя вела - они обзывала людей "расистами", бегала за Апанасенко, чтобы сфотографироваться.

Также она пожаловалась на украинку, которая сбежала от нее подальше.

"Девушки с украинскими корнями сторонились меня. Поэтому пообщаться и познакомиться получше нам не удалось, хотя попытки с моей стороны и были", - призналась Линникова.

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