Она заявила, что пыталась пообщаться, но все попытки оказались тщетны.

Представительница страны-агрессора на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" Анна Линникова рассказала, как украинка Виктория Апанасенко сбежала от нее.

В сети распространилось видео, на котором видно, как Линникова подошла к украинке и попыталась встать рядом с ней. Апанасенко в свою очередь попросила другую участницу конкурса поменяться с ней местами и ушла.

Сейчас же россиянка в комментарии "Стархит" вспомнила эту ситуацию и сказала, что несколько раз пыталась пообщаться с Апанасенко, но та категорически не желала этого делать.

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"Девушки с украинскими корнями сторонились меня. Поэтому пообщаться и познакомиться получше нам не удалось, хотя попытки с моей стороны и были", - призналась Линникова.

Россиянка оскандалилась поведением на "Мисс Вселенной"

Президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова рассказала, что Анна Линникова вела себя на конкурсе отвратительно. По ее словам, россиянка пыталась строить из себя жертву, обзывала других, кто не хотел быть рядом, "расистами", и почему-то бегала за Викторией Апанасенко, чтобы сделать общее фото.

Также во время дефиле в купальниках Линникова показала средний палец, после чего с ухмылкой покинула сцену.

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