Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года страна-агрессор была отстранена от участия в вокальном конкурсе "Евровидение-2022". Теперь стало известно, что жители РФ не смогут голосовать за своих фаворитов.
Как утверждает исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло, в правилах прописано, что отправлять голоса за понравившегося участника могут только жители стран-участниц конкурса. Об этом пишет "РИА новости".
"Голосование во время конкурса возможно только в тех странах, которые участвуют в нем. Россия, которая не участвует в мероприятии, не может голосовать со своей территории", - констатировал Клаудио Фазуло.
Отметим, от Украины на Евровидении в этом году выступят Kalush Orchestra. Согласно жеребьевке, они будут петь в первом полуфинале 10 мая под номером 6. Недавно на YouTube-канале музыкального конкурса появилось видео с новой версией их композиции "Stefania".
Напомним, победители Евровидения 2021 Maneskin записали ролик в поддержку Украины.