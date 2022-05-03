Согласно правилам конкурса, выбирать фаворита могут только жители стран-участниц.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года страна-агрессор была отстранена от участия в вокальном конкурсе "Евровидение-2022". Теперь стало известно, что жители РФ не смогут голосовать за своих фаворитов.

Как утверждает исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло, в правилах прописано, что отправлять голоса за понравившегося участника могут только жители стран-участниц конкурса. Об этом пишет "РИА новости".

"Голосование во время конкурса возможно только в тех странах, которые участвуют в нем. Россия, которая не участвует в мероприятии, не может голосовать со своей территории", - констатировал Клаудио Фазуло.

Отметим, от Украины на Евровидении в этом году выступят Kalush Orchestra. Согласно жеребьевке, они будут петь в первом полуфинале 10 мая под номером 6. Недавно на YouTube-канале музыкального конкурса появилось видео с новой версией их композиции "Stefania".

Напомним, победители Евровидения 2021 Maneskin записали ролик в поддержку Украины.

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