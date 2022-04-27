Украину в этом году будет представлять группа Kalush Orchestra.

В этом году масштабный песенный конкурс Евровидение состоится в Турине (Италия). На данный момент организаторы конкурса уже обустроили сцену и даже назвали участников от разных стран, кроме России (страну-агрессора исключили из списка участников).

Известно, что в этом году участие примут 40 стран. Первый полуфинал состоится 10 мая, второй - 12 мая, а финал - 14 мая. Украина же выступит под номером 6, а представлять нашу страну будет Kalush Orchestra с песней Stefania, которую солист группы посвятил своей маме и всем женщинам, которые уберегают своих детей от ужасов войны.

Впрочем, букмекеры прогнозируют победу Kalush Orchestra. Сейчас у них самый высокий коэффициент – 42%. На втором месте оказались итальянцы Mahmood & Blanco, на третьем - Швеция, на четвертом - Великобритания, а закрывает пятерку лидеров Испания.

Напомним, ранее Kalush Orchestra стали главной сенсацией промотура Евровидения-2022.

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