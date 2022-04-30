Артисты активно готовятся к конкурсу.

Украинская группа Kalush Orchestra, которая в этом году представит Украину на Евровидении, выпустили новую версию своей композиции "Stefania".

Обновленный вариант песни опубликован на официальном YouTube-канале музыкального конкурса.

Артисты сняли ролик во львовском Доме ученых.

Сообщается, что "Евровидение-2022" пройдет в Турине 10, 12 и 14 мая. Согласно жеребьевке, Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале под шестым номером.

Букмекеры уже несколько раз составляли и обновляли свои прогнозы - Kalush Orchestra остается бессменным лидером, имея все шансы на победу в этом году.

Напомним, солист Kalush Orchestra рассказал о смерти друга на войне.

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