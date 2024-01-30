Участников группы отказались депортировать.

Участники российской группы "Би-2" до сих пор находятся в тюрьме в Тайланде. Их должны были депортировать в Израиль, где они живут почти два года, однако этого не произошло.

Как пишет официальный Telegram-канал группы, 29 января было принято решение, что музыкантов депортируют из Таиланда в Израиль. Им сразу же приобрели билеты на самолет.

Однако после того, как в миграционном центре их посетил представитель российского консульства, представителям группы сообщили, что решение о депортации в Израиль отменено. Музыканты отказались общаться с российским консулом.

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Участников "Би-2" продолжают содержать в миграционном центре в общей камере на 80 человек. Им приходится спать на полу, сообщил юрист группы.

Задержание "Би-2" - что известно

24 января музыкантов задержали в Пхукете якобы за проведение концерта без разрешения. Российский продюсер Владимир Воронов, проживающий в Тайланде, сообщил, что на артистов "кто-то настучал".

Позже журналист Михаил Козырев рассказал, в каких условиях содержатся участники группы. По его словам, они совершенно чудовищные.

"Они сейчас в открытой камере – это клетка под раскаленным солнцем, там сейчас 35-40 градусов жары. Последний раз, когда организатора концерта допустили к ребятам, то он увидел свалку голых тел в трусах, потому что вся одежда промокла и тени никакой нет", – отметил журналист.

Кроме того, он добавил, что причина задержания, на самом деле, связана с антивоенной позицией артистов.

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