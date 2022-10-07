Никита Пресняков в комментариях в своем блоге отметил, что вся информациях о его призыве на службу - фейк.

Внук российской певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков отреагировал на слухи, которые появились в росСМИ 7 октября. Так, пресса пишет, его его якобы забирают на войну. Сообщалось, что Преснякова мобилизировали, забрав прямо с репетиции в Московском губернском театре.

В своем Telegram-каннале Никита, отвечая на вопрос подписчика, опроверг данную информацию. Деталей он не раскрыл, а коротко написал: "Фейк".

Отметим, недавно пророссийский депутат Роман Худяков выступил с заявлением о том, что после отъезда Пугачевой из страны, ее внуков нужно привлечь к обороне РФ и послать на войну.

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Так, он сказал: "Оба внука Аллы Пугачевой подпадают под частичную мобилизацию. Сейчас такое время, когда должна закончиться элита. В современном российском обществе не место тем, кто критикует свою страну, когда она атакована коллективным Западом, тем, кто отправляет детей учиться за рубеж вместо того, чтобы поднимать престиж российских вузов. Такие семьи уже непонятно, к какой стране имеют отношение: живут в Лондонах и Нью-Йорках, навещая временами бабушку Аллу Пугачеву в России. Да и та тоже то в Израиле, то в Прибалтике, то вообще — в Майами".

Напомним, недавно Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри покинула Россию. Она возвращалась туда всего на месяц. Как пишут в СМИ, Примадонна заранее знала, что не будет жить в своем подмосковном доме. Она лишь приехала забрать из школы документы детей и подготовить к продаже свой роскошный дворец.

Сама знаменитость не комментировала достоверность этой информации, как и ее муж Максим Галкин. К слову, Галкина недавно признали в России "иноагентом".