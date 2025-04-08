Артист уже прокомментировал получение почетной награды.

Известного американского актера Роберта Де Ниро наградят "Золотой пальмовой ветвью" за жизненные достижения. Произойдет это на 78-м Каннском кинофестивале в Каннах. Открытие кинособытия, где и состоится награждение, запланировано на 13 мая 2025 года. На следующий день знаменитость проведет мастер-класс в театре Дебюсси.

Об этом сообщает издание Variety. Артист, который снимался в фильмах "Таксист", "Крестный отец", "Нулевой день", "Стажер", в последний раз появлялся на красной дорожке фестиваля в Каннах еще два года назад. Тогда он представлял фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной полки". А в 2011 году Де Ниро был главой жюри кинофестиваля.

"Через 14 лет после того, как в 2011 году американский актер, режиссер и продюсер возглавил жюри, он будет отмечен на 78-м фестивале и встретится с посетителями фестиваля на мастер-классе, который состоится 14 мая на сцене Зала Дебюсси", - сообщили организаторы события в Instagram.

Видео дня

Кинозвезда уже успел отреагировать на новость о награждении. Он отметил, что любит приезжать в Канны и снова встречаться с давними друзьями и коллегами. Он называет кинособытие местом, которое собирает лучших мировых звезд кинематографа.

"У меня очень сильные чувства к Каннскому кинофестивалю. Особенно сегодня, когда нас так много разделяет в мире, Канны собирают нас вместе: рассказчиков, режиссеров, поклонников и друзей. Мы будто возвращаемся домой", - отметил обладатель двух премий "Оскар".

В этом году Каннский кинофестиваль продлится до 24 мая. Его возглавит обладательница премий "Оскар", "Сезар", BAFTA, "Золотой глобус", французская актриса Жюльет Бинош. Программа кинособытия будет объявлена в апреле.

К слову, "Золотая пальмовая ветвь" - это почетная награда, которая подчеркивает достижения и большой вклад звезды в мир кино. В прошлом году ее получила актриса Мерил Стрип, известная по картине "Дьявол носит Прада".

Напомним, ранее Роберт Де Ниро рассказал об общении с годовалой дочерью. Актер поделился, как старшие дети относятся к младшей сестренке. Самая младшая дочь артиста появилась на свет в апреле 2023 года. Девочку Джию Вирджинию Де Ниро-Чен родила возлюбленная звезды Тиффани Чен.

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