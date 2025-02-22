Зная сюжет, не удивительно, что актер впервые за 50 лет предпочел сериал полному метру.

В конце февраля, а именно 20 числа, Netflix презентовал свой новый мини-сериал под названием "Нулевой день". Примечательно, что главную роль получил 81 летний Роберт Де Ниро - одна из главных звезд голливудского режиссера Мартина Скорсезе. О чем сериал Нулевой день - смотреть его или нет, а также кому он точно понравится - далее в материале.

Как создавали сериал Нулевой день - актеры и идея

Информация о том, что американские сценаристы Эрик Ньюман и Ноа Оппенхайм приступили к созданию какой-то истории, впервые появилась в сети осенью 2022 года. Тогда. В начале весны 2023 года, а именно 1 марта, Netflix утвердили проект, а режиссер Лесли Линка приступила к съемкам. Перед тем как стать режиссером дебютного для Де Ниро сериала, Линка уже представила публике несколько "хитов", таких как сериалы "Доктор Хаус", "Твин Пикс", "Девочки Гилмор", "Полиция Нью-Йорка" и другие.

Через месяц после начала съемок, в апреле 2023 года стало известно, что в сериале также сыграет Лиззи Каплан - актриса, с которой зрители уже встречались в картине "Дрянные девчонки" и в сериале "Тайны Смолвилля". Также будет возможность убедиться, что актерский состав подобран ответственно - "Нулевой день" собрал вместе звезд любимых многими кинолент, таких как: "Хатико", "Во все тяжкие", "Кошмар на улице Вязов" и даже нескольких фильмов вселенной Marvel.

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О чем сериал Нулевой день - стоит ли смотреть

Главная роль в картине досталась Роберту Де Ниро, который сыграл экс-президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Маллена. По сюжету ясно, что он давно отошел от дел, и теперь страной правит женщина по имени Эвелин Митчелл. Однако внезапно герой Де Ниро оказывается в центре событий - власти США обращаются к нему после мощной кибератаки, приведшей к гибели тысяч людей и массовым беспорядкам. Действующий президент США просит ее предшественника разобраться в ситуации. В ходе собственного расследования Джордж Маллен сталкивается с множеством препятствий в виде множества человеческих пороков, в том числе, своих собственных.

Проект Netflix отдаленно напоминает сериалы "Карточный домик" или "Западное крыло", так что, смотреть фильм Нулевой день, а точнее сериал, однозначно рекомендуем людям, которым нравятся политические триллеры с множеством тайн, загадок и интриг.

Спойлер:в одном из эпизодов герой Де Ниро говорит, что Россия в 2004 году обвинила США в этом.

Под словом "это" некоторые зрители сразу распознали отсылку к "Оранжевой революции". Более того - в сериале фигурирует слово "майдан", но его смысл и контекст откроются только тем, кто решит посмотреть премьеру лично.

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