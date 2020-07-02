Полная идиллия: Рикки Мартин показал мужа и всех детей на одном фото
08:40, 02 июля 2020Звезды
342 0
Знаменитый певец воспитывает четверых детей.
Рикки Мартин и его муж воспитывают четверых детей / фото instagram.com/ricky_martin
Знаменитый пуэрториканский певец и исполнитель хита Livin’ la Vida Loca Рикки Мартин показала редкое семейное фото.
Читайте такжеСексуальным жертвам Харви Вайнштейна выплатят $19 миллионов
Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram.
"Жизнь под замком", - кратко подписал снимок певец.
На снимке запечатлена вся семья: четверо детей, сам Рикки Мартин и его муж.
Напомним, что в 2010 году популярный артист объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Пара обратилась к суррогатным матерям, чтобы те выносили и родили им детей.
Первыми детьми пары стали близнецы Маттео и Валентино, которым теперь по 11 лет. Затем у пары родился сын Ренн Мартин-Юзеф. В 2019 году артист и его возлюбленный обзавелись четвертым ребенком - девочкой Люсией.
Рикки Мартин с семьей во время карантина / фото instagram.com/ricky_martin
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter