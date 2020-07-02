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Полная идиллия: Рикки Мартин показал мужа и всех детей на одном фото

08:40, 02 июля 2020
Звезды
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Рикки Мартин и его муж воспитывают четверых детей / фото instagram.com/ricky_martin

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Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram.

"Жизнь под замком", - кратко подписал снимок певец.

На снимке запечатлена вся семья: четверо детей, сам Рикки Мартин и его муж.

Напомним, что в 2010 году популярный артист объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Пара обратилась к суррогатным матерям, чтобы те выносили и родили им детей.

Первыми детьми пары стали близнецы Маттео и Валентино, которым теперь по 11 лет. Затем у пары родился сын Ренн Мартин-Юзеф. В 2019 году артист и его возлюбленный обзавелись четвертым ребенком - девочкой Люсией. 

Рикки Мартин с семьей во время карантина / фото instagram.com/ricky_martin

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Теги: #певец#фото