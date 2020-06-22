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Рики Мартин показал своего мужа и младшую дочь

18:30, 22 июня 2020
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Рикки Мартин имеет 4 детей / фото instagram.com/ricky_martin

Известный пуэрториканский певец и исполнитель хита Livin’ la Vida Loca Рикки Мартин опубликовал в Instagram редкое фото своего мужа художника Джована Йосефа и младшей дочери. 

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Напомним, что в 2010 году популярный артист объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Так, пара обратилась к суррогатным матерям, чтобы те выносили и родили им детей. Первыми детьми пары стали близнецы Маттео и Валентино, которым теперь по 11 лет. Затем у пары родился сын Ренн Мартин-Юзеф. В 2019 году артист и его возлюбленный обзавелись четвертым ребенком - девочкой Люсией. 

Муж и ребенок Рикки Мартина / фото instagram.com/ricky_martin

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