Рики Мартин показал своего мужа и младшую дочь

Певец имеет троих сыновей и дочь от суррогатных матерей.

Известный пуэрториканский певец и исполнитель хита Livin’ la Vida Loca Рикки Мартин опубликовал в Instagram редкое фото своего мужа художника Джована Йосефа и младшей дочери.

Читайте такжеСтаршая дочь Ольги Сумской показала трогательное видео с 2-летним ребенком

Напомним, что в 2010 году популярный артист объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Так, пара обратилась к суррогатным матерям, чтобы те выносили и родили им детей. Первыми детьми пары стали близнецы Маттео и Валентино, которым теперь по 11 лет. Затем у пары родился сын Ренн Мартин-Юзеф. В 2019 году артист и его возлюбленный обзавелись четвертым ребенком - девочкой Люсией.

Как сообщал УНИАН, Джамала во второй раз стала мамой.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram