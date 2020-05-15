Ева Лонгория опубликовала фотографию с больничной койки и напугала фанатов (фото)

Артистка вспомнила, как провела этот день год назад.

Американская актриса Ева Лонгория напугала фолловеров в соцсети больничным фото.

На странице в Instagram знаменитость разместила фотографию, на которой лежит с катетером в руке, рядом с ней находится маленький сын Сантьяго.

Но звезда успела успокоить поклонников. Как сообщила под фотографией Ева, этот кадр был сделан год назад, когда она прилетела в Канны на фестиваль и ее пришлось экстренно госпитализировать с аппендицитом.

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"Год назад в этот день я приземлился в Каннах, куда прилетела на фестиваль и мне пришлось сделать экстренную аппендэктомию. Это был мой первый День матери и я провела его в госпитале вместе с сыном", - сообщила Лонгория.

Фанаты в комментариях поделились, что помнят это и выразили надежду, что сейчас с их кумиром все в порядке. "Ты супер женщина", "надеюсь, сейчас твое здоровье в порядке", "это было страшно и на следующий день ты поднялась и пошла работать".

Как сообщал ранее УНИАН, в сети появились первые кадры шпионского фильма "Агент Ева" ("Ава") с Джессикой Честейн в главной роли.