Актриса впервые за три месяца приехала в Киев.

Главная героиня украинского ситкома "Сваты" Анна Кошмал впервые с 24 февраля вернулась домой в Киев. До этого она была во Львове, куда уехала из-за массовых обстрелов жилых районов столицы. У себя в Instagram-блоге звезда поделилась эмоциями, которые испытала по приезду.

"Приехала домой и замерла… Зима, утро 24 февраля, паника, пробел, 1 июня, лето, дома и вопрос "как эти три месяца могут быть реальностью?"... Дома я, кажется, наконец-то смогла расслабиться и даже чувствую себя в большей безопасности, чем во Львове, но как будто покинули все силы.

Нужно время, чтобы оправиться. Киев цветет, оживает и начинает вновь дышать полной грудью. Люди снова ходят на работу, дети играют на площадках, учатся онлайн, снова куча домашних дел и когда встречаешься с друзьями, то вообще складывается иллюзия, что все как и раньше. Но это не так. Война продолжается", - написала Анна Кошмал.

Напомним, ранее Кошмал призналась, что из экс-коллег по "Сватам" ее поддержали очень мало человек.

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