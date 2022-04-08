Телеведущий заявил, что нового сезона стоит ждать после победы Украины в войне с Россией.

Телеведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник рассказал, что третий сезон "Холостячки" планировали начать снимать весной текущего года, однако из-за войны в Украине его отложили.

Этим он поделился в интервью "Фактам".

На вопрос, кого бы он хотел видеть главной героиней третьего сезона, Решетник ответил достаточно четко - известную модель Дашу Астафьеву.

"И мне самому интересно, кто станет третьей "холостячкой". Как зрителю, мне было бы интересно увидеть Дашу Астафьеву. Известно, что она сейчас помогает ребятам из терробороны – готовит еду, чистит картофель на кухне. Или одну из тех девушек-героинь, которые храбро служат в ВСУ", - рассказал Решетник.

Точных дат выхода нового сезона он не назвал, однако убежден, что съемки возможны лишь после безоговорочной победы Украины в войне.

"Знаю, после нашей победы начнется взлет украинского патриотического художественного и документального кино, множества проектов. Нужно просто дождаться. Я уверен, что победа будет за нами!", - резюмировал телеведущий.

Напомним, лидер Бумбокс жёстко обратился к оккупантам. Также Андрей Хлывнюк из группы "Бумбокс" рассказал историю пятилетней девочки, отца которой убили оккупанты.

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