Артист с первых дней после вторжения РФ в Украину пребывает в рядах терробороны.

Андрей Хлывнюк из группы "Бумбокс" рассказал историю пятилетней девочки, отца которой убили оккупанты.

О ней, еле сдерживая эмоции, Андрей рассказал в Instagram-истории.

"Из разговора с пятилетней девочкой и ее мамой во время доставки гуманитарных грузов (в основном лекарств, еды, воды, подсолнечного масла) в зону боевых действий: отец расстрелян, а ребенок думает, что он уехал. "Вот тебе, девочка, киндер-сюрприз, как тебя зовут? О, киндер-сюрприз! Папа сейчас вернется и привезет мне целую кучу киндер-сюрпризов", - пересказал слова из разговора с ребенком Андрей Хлывнюк.

"Будьте вы прокляты со своим "русским миром", и со своей "денацификацией", - резюмировал артист.

Напомним, ранее певец получил осколочные ранения лица во время обстрела со стороны российских оккупантов. Некоторое время он пробыл в госпитале, а потом снова вернулся в территориальную оборону.

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