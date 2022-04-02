Телеведущий показал теплое фото со своей женой и поддержал своих фанатов в такое непростое время.

Сейчас телеведущий со своей семьей пребывает в Ивано-Франковске. Мужчина рассказал, что он остается в Украине, продолжает работать и исправно платить налоги, чтобы поддерживать экономику своей страны. Кроме того, он со своей супругой занимается волонтерством.

В своем Instagram-аккаунте телеведущий шоу "Холостяк" призвал поклонников также поддерживать свою страну.

"Мы остаемся на родной земле и всем сердцем верим в победу Украины!!! Мы стараемся поддерживать людей и давать надежду… Знайте, я и моя семья до последнего вздоха будет любить Украину и украинцев, и будем верить, будем бороться за нашу общую победу! Потому что мы лучшие, единые, независимые", - написал Григорий Решетник.

На опубликованном фото Григорий позирует в джинсах и белой вышиванке, его супруга Кристина также одета в джинсы и серый свитер.

Напомним, Григорий и Кристина Решетник - многодетные родители. Они воспитывают троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра. Самый младший родился в ноябре 2020 года.

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