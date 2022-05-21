У малыша сильно болит колено.

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая сейчас находится в Израиле, рассказала, как очень перепугалась из-за недуга маленького сына Миши.

Неприятной новостью она поделилась в Instagram-сторис.

Репяхова рассказала о походе с сыном в пункт оказания медицинской помощи в Израиле, где для украинских беженцев услуги бесплатные. Там малышу сделали рентген и анализы.

По ее словам, Мишу сильно беспокоило колено.

"Казалось, что тут такого, болит коленка у ребенка. Если бы ни диагноз, который знаком нашей семье, когда опухает нога. Эта болезнь передается через кровь, бактерия, которая разъедает кость. У Миши как раз есть царапина. Вся жизнь пролетела перед глазами", – написала она.

К счастью, опасения молодой мамы оказались ложными: опасный диагноз (остеомиелит) у ребенка медики не подтвердили.

"Я очень сильно испугалась. Еще и улетаем. Я конечно рада, что ничего страшного не нашли. Но проблема остается. Коленка болит, и ребенок мучается. Пока Мише не станет лучше, мое сердце не успокоится", – добавила Репяхова.

Ранее сообщалось, что Репяхова вместе с сыном выехала в Израиль после начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

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