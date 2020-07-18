Рэпер Канье Уэст визуализирует мечту стать президентом США с помощью фотошопа (фото)

Так же музыкант заявил, что после его прихода к власти Америка превратится в Ваканду из вселенной Marvel.

Рэпер Канье Уэст опубликовал снимок горы Рашмор со скульптурными портретами президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

На фото к ним добавили портрет самого Канье Уэста.

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Ранее рэпер рассказал о своей предвыборной программе в интервью Forbes. Если коротко, после его прихода к власти Америка превратится в Ваканду из вселенной Marvel, Илон Маск станет главным по космосу, а от всякой химии вроде дезодорантов и зубной пасты избавятся, ведь они «не дают в полной мере служить Господу».

Как сообщал ранее УНИАН, 15 июля Уэст действительно подал заявку на участие в выборах президента США.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Предполагается, что основными соперниками на грядущих выборах будут нынешний президент Дональд Трамп, и его оппонент от Демократов Джозеф Байден.

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