Рэпер Канье Уэст визуализирует мечту стать президентом США с помощью фотошопа (фото)
Рэпер Канье Уэст опубликовал снимок горы Рашмор со скульптурными портретами президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.
На фото к ним добавили портрет самого Канье Уэста.
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Ранее рэпер рассказал о своей предвыборной программе в интервью Forbes. Если коротко, после его прихода к власти Америка превратится в Ваканду из вселенной Marvel, Илон Маск станет главным по космосу, а от всякой химии вроде дезодорантов и зубной пасты избавятся, ведь они «не дают в полной мере служить Господу».
2020 pic.twitter.com/STFPIFuthm— ye (@kanyewest) July 17, 2020
Как сообщал ранее УНИАН, 15 июля Уэст действительно подал заявку на участие в выборах президента США.
Выборы президента США намечены на 3 ноября. Предполагается, что основными соперниками на грядущих выборах будут нынешний президент Дональд Трамп, и его оппонент от Демократов Джозеф Байден.
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