Актриса поставила себе цель похудеть до конца 2020 года.

Известная актриса Ребел Уилсон на месяц раньше достигла своей цели похудеть до 75 килограммов.

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«Достигла желаемого веса с месяцем в запасе! И хотя дело не в цифрах, а в здоровье, мне нужна была четкая цель, и я выбрала 75 кг». - отметила она в подписи.

Известно, что звезда поставила себе цель похудеть до конца 2020 года еще в январе. Она заявила, что этот год станет для нее годом здоровья. И с тех пор она активно занималась спортом, правильно питалась и регулярно демонстрировала это своим подписчикам.

В июле она сообщила, что похудела почти на 20 килограммов, после чего ей оставалось сбросить еще 8.

Ребел Уилсон: что известно об актрисе

Австралийская актриса, сценарист и продюсер.

Начала свою карьеру с участия в австралийских комедийных шоу.

Дебютировала в США с ролью в фильме «Подружки невесты».

Настоящий прорыв актрисы состоялся после роли в романтических комедиях «Идеальный голос» и «Холостячки».

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Автор: Катерина Шварц