Актриса продолжает заниматься спортом.

Австралийская актриса Ребел Уилсон опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что похудела уже почти на 20 килограмм.

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40-летняя звезда активно борется с лишним весом. Она занимается спортом и правильно питается. Стоит отметить, что актриса очень изменилась за время похудения.

Она отметила, что ей осталось до конца 2020 года сбросить еще 8 килограмм. Фанаты поддержали такое стремление звезды.

"Когда я пыталась дотянуться до конфеток прошлой ночью после ужина, я подумала "хмммм… лучше этого не делать" и вместо этого выпила бутылку воды. Мне осталось еще 8 килограмм, чтобы достичь своей цели. Надеюсь, я смогу это сделать до конца года", - написала Уилсон.

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Автор: Диана Могилевич