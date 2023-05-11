Певица показала, что остается за кадром.

Певица и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина показала, как проходят репетиции Евровидения. Звезда, которая в этом году стала одной из ведущих песенного конкурса, открыла закулисье.

На своей странице в Instagram Санина разместила новое видео, в котором показаны фрагменты репетиций. Певица и другие ведущие много работали, чтобы все прошло идеально.

Рядом с коллегами Санина держалась уверенно. Она усердно тренировалась. Не обошлось без шуток. Ведущие много смеялись и непринужденно общались.

Видео понравилось пользователям. Они хвалят Санину за то, что она решилась на роль ведущей. Фанаты "засыпали" певицу комплиментами. После грандиозного выступления Саниной на первом полуфинале Евровидения поклонники не устают благодарить ее за то, как мощно она представила украинцев на мировой сцене.

Комментаторы пишут:

"Представляю, какая ответственность на Юлиных плечах, но она большая молодчинка"

"Я не знала, кто будет вести Евровидение, и когда включила трансляцию, то не сразу поняла, что это Юля. До сих пор не могу отойти, от гордости просто разрывает. Юля, это было очень круто! В языковом плане переплюнула Остапчука"

"Юля, спасибо, что делитесь закулисьями, даете возможность нам увидеть, как готовятся такие масштабные шоу".

Выступление Саниной на Евровидении

Напомним, 9 мая в Ливерпуле состоялся первый полуфинал Евровидения. Конкурс начался с выступления, во время которого на сцене появились The Hardkiss. Санина была в "огненном" платье и мощно спела припев из песни "Маяк".

Видео с ее выступлением собрало за один день более 300 тысяч просмотров на YouTube. Кроме этого, Санина показала его в Instagram и собрала немало комплиментов от пользователей.

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