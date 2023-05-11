Во время первого полуфинала украинцы голосовать не могли.

Сегодня, 11 мая, в Ливерпуле состоится второй полуфинал Евровидения. Украинцы смогут голосовать за фаворитов.

Как правильно отдать свой голос за понравившегося конкурсанта, рассказал Тимур Мирошниченко. Он озвучил видео-инструкцию, которая уже появилась на YouTube-канале "Евровидение Украина".

"Короче говоря, песни получают баллы от других стран-участниц, чтобы определить победителя, а страна с наибольшим количеством баллов в гранд-финале получает главный трофей и почетное право быть хозяином конкурса в следующем году. Но на самом деле все чуточку сложнее... Ради справедливости зрители могут голосовать только в том полуфинале, в котором участвует их страна. Итак, если ваша страна участвует в первом полуфинале, то в первом полуфинале вы можете голосовать только за исполнителей из других стран. Поскольку ни страна-победительница прошлого года, ни так называемая большая пятерка не должнаы соревноваться в полуфиналах, то каждый год жеребьевка определяет, что зрители из трех из этих стран смогут голосовать в первом полуфинале, а зрители из трех других - во втором полуфинале", - пояснил ведущий.

В этом году Украина может голосовать во втором полуфинале и гранд-финале, который состоится 13 мая. Отдать голос за фаворита можно будет через официальное приложение Евровидение, которое можно скачать в Play Market или App Store. Во время трансляции вы сможете увидеть инструкцию на экране.

"Помните, голосовать за свою страну нельзя. Убедитесь, что вы загрузили официальное приложение песенного конкурса Евровидение и перейдите на Eurovision.tv, чтобы узнать больше информации и просмотреть полные результаты гранд-финала", - добавил Мирошниченко.

Напомним, ранее стало известно, где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения.

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