Девушка признается, что никогда не считала ежемесячную прибыль, однако знает, сколько может заработать за один день.

18-летняя блогерша Юлия Верба (настоящая фамилия Вербинець - УНИАН) раскрыла свои доходы в Instagram. Девушка из Ивано-Франковска, которая сейчас имеет почти миллион подписчиков, берет за одну рекламу от 20 тысяч гривень.

Оказалось, Верба зарабатывает от одного миллиона гривень в месяц. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".

Так, за каждую рекламную интеграцию Верба берет от 20 тысяч гривень. В среднем блогер снимает от трех таких интеграций в сутки. Иногда и больше, ведь она работает над рекламой почти весь день.

По подсчетам, даже если Верба делает всего три рекламы в день и зарабатывает по 60 тысяч гривень в сутки, то за месяц она зарабатывает примерно 1,2 миллиона гривень. Однако доходы Вербы от Instagram могут быть и больше. Ведь блогер делает рекламу еще и для казино, а такие заказчики платят от 500 долларов.

Свои деньги Верба тратит на недвижимость. Блогер покупает квартиры, имеет машину и вкладывается во "взрослые игрушки" - фигурки мишек от японского бренда, которые стоят очень много.

Блогер отметила, что она платит налоги. Она открыла ФЛП третьей группы, ее делами занимается мама, работавшая бухгалтером.

По казино, позиция Вербы довольно противоречива. Блогер не скрывает, что ей не стыдно рекламировать подобные заведения. Она считает, что люди должны понимать все риски. Иесли они все же играют на деньги, то это лишь их ответственность.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко