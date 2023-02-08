Даша Квиткова порадовала фанов новым фото / instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша-миллионник недавно вернулась с Мальдив, однако продолжает публиковать фотографии с острова. В этот раз она поделилась с поклонниками снимками, на которых предстала в красном раздельном купальнике.

Для того, чтобы сделать впечатляющие кадры на берегу океана, Квитковой пришлось вынести из виллы большое зеркало.

Стоит отметить, что девушка выглядит потрясающе. У нее стройное тело, вьющиеся светлые волосы. Блогерша дополнила пляжный "лук" украшениями в виде массивных колец и браслета-цепи.

Видео дня
Даша Квиткова порадовала фанов новым фото / instagram.com/kvittkova

Что пишут пользователи сети

  • "Красотка"
  • "Ваш контент с Мальдив - самый вкусный среди блогеров"
  • "После развода только так нужно выглядеть"
  • "Это огонь"
  • "Разрыв сердечка"
  • "Пошла и я в зал"
  • "Сколько силы в наших женщинах"
Даша Квиткова порадовала фанов новым фото / instagram.com/kvittkova

Напомним, ранее Даша Квиткова обнажила грудь на Мальдивах.

Вас также могут заинтересовать новости: