Украинская блогерша-миллионник недавно вернулась с Мальдив, однако продолжает публиковать фотографии с острова. В этот раз она поделилась с поклонниками снимками, на которых предстала в красном раздельном купальнике.
Для того, чтобы сделать впечатляющие кадры на берегу океана, Квитковой пришлось вынести из виллы большое зеркало.
Стоит отметить, что девушка выглядит потрясающе. У нее стройное тело, вьющиеся светлые волосы. Блогерша дополнила пляжный "лук" украшениями в виде массивных колец и браслета-цепи.
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Что пишут пользователи сети
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Напомним, ранее Даша Квиткова обнажила грудь на Мальдивах.