Украинская блогерша-миллионник Даша Квиткова сейчас отдыхает на Мальдивах вместе с сыном и подругой. Однако ее супруга Никиты Добрынина с ними нет - он в Украине.
Известно, что Даша отправилась на отдых после новости о расставании с Никитой. Ранее девушка рассказала, что сама полностью оплатила поездку. Все время пребывания на острове Квиткова делиться сказочными фотографиями с поклонниками.
В этот раз она позировала ночью на побережье в черных шортиках и топе. Однако есть снимки, где Даша с обнаженной грудью. Однако более детально рассмотреть не удастся, так как девушка прикрыла грудь руками.
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Как отреагировали поклонники
- "Если и быть мамой, то только такой"
- "А кто делает эти фотографии?"
- "Походу никто и не грустит по поводу расставания с Никитой"
- "Зачем выставлять себя голой? Думайте головой! Мерзко смотреть на это"
- "Крутые фотки"
- "Вас уже слишком много, ну правда"
- "Какая же все-таки у Льва красивая мама"
Напомним, ранее Даша Квиткова показала сказочные фото с Мальдив.