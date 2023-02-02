Девушка похвасталась идеальными формами.

Украинская блогерша-миллионник Даша Квиткова сейчас отдыхает на Мальдивах вместе с сыном и подругой. Однако ее супруга Никиты Добрынина с ними нет - он в Украине.

Известно, что Даша отправилась на отдых после новости о расставании с Никитой. Ранее девушка рассказала, что сама полностью оплатила поездку. Все время пребывания на острове Квиткова делиться сказочными фотографиями с поклонниками.

В этот раз она позировала ночью на побережье в черных шортиках и топе. Однако есть снимки, где Даша с обнаженной грудью. Однако более детально рассмотреть не удастся, так как девушка прикрыла грудь руками.

Видео дня

Как отреагировали поклонники

"Если и быть мамой, то только такой"

"А кто делает эти фотографии?"

"Походу никто и не грустит по поводу расставания с Никитой"

"Зачем выставлять себя голой? Думайте головой! Мерзко смотреть на это"

"Крутые фотки"

"Вас уже слишком много, ну правда"

"Какая же все-таки у Льва красивая мама"

Напомним, ранее Даша Квиткова показала сказочные фото с Мальдив.

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