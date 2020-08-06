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Сексуальная Эмили Ратаковски показала фигуру в мини-бикини, не оставив пространства для воображения (фото)

10:26, 06 августа 2020
Звезды
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Эмили Ратаковски попозировала в откровенном бикини / Instagram Эмили Ратаковски

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски попозировала в откровенном бикини собственного бренда нижнего белья Inamorata.

Фото появились в ее Instagram.

Instagram Эмили Ратаковски
Instagram Эмили Ратаковски
Instagram Эмили Ратаковски

Читайте такжеРианна снялась в нижнем белье в пикантной фотосессии для известного журналаНа размещенном фото 29-летняя Ратаковски позирует на пляже на фоне океана в бирюзовом бикини, изготовленном из сатина. Из аксессуаров на ней - золотой кулон и серьги-кольца.

У Эмили собраны волосы, взгляд направлен вниз, при этом весьма откровенный купальник подчеркивает грудь и бедра модели.

Как сообщал УНИАН, игривая Настя Каменских показала фото в купальнике. Фотография певицы всего за 4 часа собрала более 70-ти тысяч лайков.

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски